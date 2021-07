A Bridgeton police officer who twice fired pepper spray into the face of a handcuffed suspect four years ago has been indicted on two federal crimes, the U.S. Attorney’s Office for New Jersey announced Thursday.

John Grier III, 49, faces one count of violating an individual’s civil rights and one count of falsifying a record for allegedly submitting a falsified police report about the incident, authorities announced. A grand jury indicted Grier on June 30, and the charges were unsealed Thursday.

The officer surrendered to federal authorities earlier Thursday and was released on a $50,000 bond following an appearance in federal court in Camden, the office said.

Grier was put on administrative leave with pay earlier this week, Bridgeton Police Chief Michael Gaimari Sr. said.

The chief said he was surprised at the indictments. While the department fully cooperated with federal investigators, the chief said his command staff investigated the use of force on their own, part of a standard review initiated in 2015, and discipline was delivered internally.

“The matter was subsequently reviewed by the Cumberland County Prosecutor’s Office with a no further action recommendation,” the chief said.

Gamari said Grier has been a good officer for 17 years with a “negligible record of any complaints before or since this incident in 2017.” He does not condone some of the officer’s actions during the incident, and noted there were no injuries from the incident, and no complaints made by the person arrested.

“I respect the grand jury’s decision, but I am of the opinion that due to the nature of the incident, it was more appropriately handled as an internal disciplinary matter,” Gaimari said.

The officer’s attorney, Stuart Alterman, could not immediately be reached for comment.

Rachael A. Honig, the acting U.S. Attorney for New Jersey, said one of the most important responsibilities of federal authorities is the responsibility to investigate and prosecute police officers who abuse their power and deprive citizens of their civil rights.

“This Office will continue to charge officers, like this defendant, who dishonor their badges by using force when it is neither reasonable nor necessary and thereby fail to live up to their duty to protect the public they serve,” Honig said in a statement.

The June 18, 2017 incident occurred at a gas station and started as a call to police about a suspicious vehicle. Officers found two apparently intoxicated men inside, police have said.

Gaimari said in a 2018 NJ Advance Media story about the incident that the officers tried to show them men discretion and on a video of the interaction, they told the driver to get a ride home.

Federal authorities said Thursday that the two men were issued summonses and Grier left the scene, while other officers remained. The officers then requested backup, as the men escalated a confrontation, yelling at officers, and Grier returned.

When the driver later moved his car, the officers moved to arrest the driver, and Grier pulled out his spray, called OC spray, authorities say and video of the footage shows.

As another officer cuffed the man, Grier said to the arrestee: “Do you want to feel pain, sir?” and pointed the spray at his face.

Moments later, Grier sprayed the cuffed suspect, and some of the substance hit the fellow officer. “Sorry Ron. You alright?” Grier says.

Grier then says, “I’m gonna do it again” and again sprays the suspect in the face.

“There, how do you like it now? Now get in the goddamned car!” Grier says.

Federal authorities said Thursday that Grier falsely stated in his reporting that the victim, “refused [to enter the police vehicle] and continued to forcefully remain outside the vehicle,” and, in an effort to falsely justify the use of the OC spray a second time, stated that the “spray did not strike [the victim] in the face and that it did not take immediate effect[.]”

John Paff, chairman of the NJ Libertarian Party’s Open Government Advocacy Project, was first to post footage of the incident, here in late 2017. The videos contain profanity.